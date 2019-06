Da war wohl jemand zu Scherzen aufgelegt! Chrissy Teigen (33) versorgt ihre Fans regelmäßig mit Schnappschüssen aus ihrem Privatleben. Nun stellte die Buchautorin unter Beweis, dass sie zudem auch noch Humor hat: Obwohl sie ihren Mann John Legend (40) bereits 2013 geheiratet hatte, feierte sie während ihres Sommer-Urlaubs in Italien jetzt noch einmal eine kleine Fake-Hochzeit – und nahm damit eindeutig die britische Version von "4 Hochzeiten und eine Traumreise" aufs Korn!

In der TV-Produktion werden die Hochzeiten von vier verschiedenen Brautpaaren begleitet, die hinterher die jeweils anderen Trauungen bewerten – das Paar mit den meisten Punkten gewinnt am Ende eine Traumreise. "Chrissy Teigen, Alter: 33, Thema: Italienisch rustikal, Budget: 20.000 US-Dollar", stellte sich die US-Amerikanerin augenzwinkernd zu Beginn des Videos in ihrer Instagram-Story vor – genau so werden auch stets die Kandidatinnen in der Show präsentiert. Um noch mehr zu verdeutlichen, dass sie auf die bekannte Sendung anspielt, verwendete das Model für seinen Clip zudem auch noch die Titelmelodie des TV-Formats.

Zum Abschluss ihrer Parodie schritt die zweifache Mutter dann schließlich auf einen Altar zu, neben dem ihr John bereits auf sie wartete – als Hochzeitskleid hatte sie sich kurzerhand ein weißes Handtuch umgewickelt. Die Fans machten Chrissys Spaß mit und bewerteten die Fake-Hochzeit nach den gängigen Kriterien aus der TV-Show: "Ich gebe eine Acht für das Gesamt-Erlebnis", schrieb eine Userin.

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen bei den WSJ. Magazine 2018 Innovator Awards

Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend im Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de