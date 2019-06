Patrick Fabian (31) schwebt im siebten Himmel! Spätestens seit wenigen Wochen ist es kein Geheimnis mehr: Der SixxPaxx-Stripper und seine Freundin Lea werden zum allerersten Mal Eltern. Auf dem Instagram-Account des Berlin - Tag & Nacht-Stars tummeln sich seit der süßen Verkündung einige Babybauch-Pics des verliebten Pärchens. Aber wie haben sich die beiden eigentlich kennengelernt? In seinem neuesten Post erzählt der Bald-Papa ihre Liebesgeschichte.

Während es am Pfingstwochenende zahlreiche Besucher auf den Berliner Karneval der Kulturen zog, stellt das Event für Patrick und seine Lea etwas ganz Besonderes dar: Denn dort haben sie sich im vergangenen Jahr kennengelernt. "So viele Menschen und gerade unsere Wege kreuzten sich dort – sogar mehrmals. Dennoch wechselten wir so gut wie kein Wort miteinander, wir sind halt beide etwas schüchtern", erinnert sich der Tänzer auf Instagram an die Begegnung. Wenige Tage später hätten sie dann auf der Foto- und Videoplattform Kontakt zueinander aufgenommen. "Anfangs hatte ich das mit uns gar nicht als etwas so Ernstes gesehen. Wir verbrachten viele schöne Tage und ich dachte mir nicht viel dabei", so Patrick weiter.

Ernst wurde es dann aber doch. Im Juli 2018 bat er seine Partnerin schließlich, bei ihm einzuziehen. "Es ist wichtig für mich, dich immer bei mir zu haben. Du öffnest mir die Augen, hältst mir die wichtigen Dinge und Werte im Leben vor Augen, gibst mit Kraft und unterstützt mich in all meinen Vorhaben", schwärmt der 31-Jährige. "Du machst mein Leben komplett und ich bin gespannt, was uns in Zukunft noch alles erwartet."

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian und Lea im Juni 2019

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian und Lea im Mai 2019

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

