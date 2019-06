Welch ein Schock für Ellen DeGeneres (61)! Der Start der zweiten Staffel der Serie Big Little Lies steht vor der Tür und Schauspielerin Shailene Woodley (27) war auf Promo-Tour zu Gast in der Show der beliebten Talkmasterin. Dabei überraschte sie aber vor allem mit ganz speziellen Gesundheitstipps. In Sachen Mundhygiene hat Shailene besondere Angewohnheiten: An Stelle von Zahnseide benutzt sie lieber Sesam-Öl!

Bei einem Spiel auf Ellens Couch packte die 27-Jährige aus, dass sie ihre Zähne nicht mit Zahnseide reinigt. Der Schock war der Moderatorin sichtlich ins Gesicht geschrieben: "Was ist los mit dir?, fragte sie entgeistert. Shailene fand es hingegen gar nicht so tragisch. "Zuerst putzt man lange mit der Zahnbürste, dann benutzt man das Öl. Und dann auch noch Zahnseide?", versucht sich der Film-Star zu verteidigen. Während die Serien-Darstellerin weiter auf Sesam-Öl zur Reinigung schwört, riet Ellen ihr zum Umstieg auf Zahnseide.

Durch das lustige Quiz kamen aber nicht nur die Gewohnheiten der 27-Jährigen bezüglich ihrer Mundhygiene ans Licht, sondern auch, dass sie sich manchmal von Tonerde ernährt. "Schwangere Frauen zum Beispiel essen Ton. Das reinigt sie und hilft den Babys bei der Entwicklung", erklärte sie in der Sendung. Was haltet ihr von den außergewöhnlichen Tipps des Hollywood-Stars? Stimmt ab!

