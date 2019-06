Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo (34) zeigt Herz! Der elfjährige Junge Eduardo Moreira hatte am Samstag nur ein Ziel – ein Bild mit seinem Idol Cristiano! Also stellte sich der an Leukämie erkrankte Junge mit einem Plakat vor das Teamhotel in Porto und wartete geduldig auf die Ankunft der portugiesischen Nationalmannschaft nach ihrer Trainingseinheit. Und er sollte für seine Aktion belohnt werden – Cristiano höchstpersönlich ließ den Teambus für den Jungen stoppen!

Wie Mirror die portugiesische Zeitung Flash zitierte, hätte Cristiano den Bus nach der Trainingseinheit im Estadio do Bessa sofort anhalten lassen, als er Eduardo auf der Straße sah. Auf dem Plakat des Jungen stand "Cristiano, gib mir eine Umarmung". Und dafür sorgte der Ausnahme-Fußballer mithilfe einiger Security-Mitarbeiter. Der Elfjährige durfte sogar in den Teambus und erhielt auch seinen Schnappschuss mit dem fünffachen Weltfußballer.

Anscheinend konnte der Vollblut-Papa dem Wunsch des Kleinen nicht widerstehen. Der Kicker hat bereits vier eigene Kinder, in die er total vernarrt ist. Erst kürzlich hatte Cristiano ein süßes Bildchen mit seinen Töchtern Alana Martina (1) und Eva (2) gepostet. Darauf entspannte das Trio sichtlich glücklich und entspannt auf der Couch.

Getty Images Cristiano Ronaldo im Juni 2019 im Estadio do Bessa in Portugal

Getty Images Cristiano Ronaldo mit seinen Teamkollegen Rúben Dias und Bernardo Silva im Juni 2019

Instagram / cristiano Christiano Ronaldo mit seinen Töchtern Alana Martina und Eva

