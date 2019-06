Hat sie etwa ein süßes Geheimnis? Bereits vor über fünf Jahren soll es zwischen Margot Robbie (28) und Tom Ackerley (29) gefunkt haben – ihre Beziehung hielt die Schauspielerin allerdings meist aus der Öffentlichkeit heraus. Anlässlich ihrer Hochzeit machte die Hollywoodschönheit im Dezember 2016 aber eine kleine Ausnahme. Folgt jetzt bald die nächste Verkündung von Margot? Sie soll bereits im dritten Monat schwanger sein!

Wie ein Insider im Gespräch mit dem NW Magazine ausplauderte, soll die 26-Jährige sich schon lange ein Baby gewünscht haben – allerdings habe sie sich erst einmal auf ihren Erfolg in Hollywood konzentrieren wollen. “Sie wollte ihre Karriere fest etablieren und hatte einige unglaublich gute Stellenangebote, zu denen sie nicht Nein sagen konnte”, erklärte die Quelle. Nun habe sich Margot aber “wirklich” als Schauspielerin bewährt und es bestehe “kein Grund mehr zu warten”. Im vergangenen Jahr konnte die Blondine mit ihrer Rolle in “I, Tonya” sogar eine Oscar-Nominierung einheimsen.

Auch wenn Margot nicht gerne aus dem Nähkästchen plaudert, eine Sache konnte der Suicide Squad-Star dennoch nicht für sich behalten: Kurz nach der Bestätigung ihres Jaworts hatte die gebürtige Australierin in der TV-Show The Project verraten, ihre Kids nicht in ihrer Wahlheimat Los Angeles aufzuziehen zu wollen, sondern in Australien.

Jon Kopaloff/Getty Images Schauspielerin Margot Robbie bei den SAG Awards 2019

starzfly/Bauergriffin// Splash Margot Robbie und Tom Ackerley am Flughafen in Los Angeles

Frazer Harrison/Getty Images Margot Robbie bei den Oscars 2018

