Miley Cyrus (26) und Liam Hemsworth (29) führen in diesem Jahr bereits seit einem Jahrzehnt eine On-Off-Beziehung. 2009 lernten sich die beiden am Set eines gemeinsamen Films kennen und lieben, trennten sich dann aber im Jahr 2013. Drei Jahre später fanden die Schauspieler wieder zueinander, verlobten sich und heirateten vergangenes Weihnachten. Doch immer wieder sehen sich die beiden mit Trennungsgerüchten konfrontiert. Diese zerstreute Miley jetzt mit einem süßen Liebes-Posting an ihren Schatz.

Via Instagram-Story gratulierte die Sängerin am Dienstag ihrem Liebsten mit rührenden Worten zum Jahrestag und schrieb: "Alles Gute zum Zehnjährigen, mein Schatz." Zu den immer wieder aufkeimenden Spekulationen über ein mögliches Liebes-Aus fand die 26-Jährige klare Worte: "Es ist beruhigend zu sehen, dass viele noch genauso dumm sind, wie 2009. Manche Dinge ändern sich eben nie. Und ich hoffe, die Art und Weise, wie du über mich denkst, gehört dazu."

Auf ihrem Twitter-Account richtete die Musikerin mit einer Prise Humor noch folgende Worte an ihren Schatz: "Habe 2009 damit begonnen, dich auszugraben, manche Dinge verbergen sich eben tief." Hättet ihr gedacht, dass die beiden bereits seit zehn Jahren zusammen sind? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Miley Cyrus and Liam Hemsworth im Mai 2019

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus im Juni 2019

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus im Februar 2019

