Echter Pelz ist uncool – das hat auch Kim Kardashian (38) bereits begriffen! Schon vor mehreren Jahren hatte die Reality-TV-Beauty für ihre flauschige Modesünde jede Menge Hate einstecken müssen: Tierschützer hatten ihr bei einem Event Mehl auf den Fellmantel geworfen. Aus ihren Fashion-Fehlern scheint Kim gelernt zu haben: Sie ließ nun alle ihre alten, echten Pelze nachschneidern – jedoch als Fake-Pelzmäntel!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Unternehmerin nun ein Foto, auf dem man Töchterchen North West (5) in einem weißen Fellmantel sieht – wohlgemerkt Kunstfell, wie Kim in dem Kommentar ausdrücklich bemerkt: "Erinnert euch daran, als ich den trug! Sie hat sich den gleichen Look ausgesucht, aber ein Fun Fact – ich habe alle meine Lieblingsfellmäntel genommen und sie aus Kunstpelz neu machen lassen."

Doch nicht nur Fashion ist eine große Leidenschaft der Brünette – auch Beauty: Pünktlich zu ihrem fünften Hochzeitstag am 24. Mai 2019 launchte die Reality-Queen die 'Mrs. West Collection', eine Make-up-Linie inspiriert von ihrem eigenen Braut-Look. Am 21. Juni soll nun die KKW Body Make-up Collection auf den Markt kommen. Im Netz macht die Geschäftsfrau dafür bereits ordentlich Werbung.

Instagram / kimkardashian North West, Tochter von Kim Kardashian und Kanye West

Getty Images Kim Kardashian im Februar 2013

Getty Images Kim Kardashian

