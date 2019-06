Iggy Azalea (29) ist wieder zurück! Ende Mai erlitt die Sängerin einen herben Schock: Jemand hatte Nacktfotos von ihr im Netz hochgeladen und verbreitet. Entstanden waren die Bilder am Rande eines professionellen Shootings. Iggy fühlte sich durch diese Bloßstellung gedemütigt und verletzt und entschied sich zu einer Social-Media-Pause. Doch jetzt – zwei Wochen später – hat die "Fancy"-Interpretin ihre Online-Präsenz wieder aktiviert!

Am Montag überraschte die Australierin ihre Fans mit einer freudigen Nachricht und ließ auf Twitter auch den Grund für ihre Rückkehr verlauten: "Hallo Leute, ich bin zurück, weil ich heute meinen neuen Merchandise für den Pride-Month veröffentliche." Dazu posiert die Blondine auf einem Foto in einem ihrer neuen T-Shirts. Ihre Follower sind ganz aus dem Häuschen: "Willkommen zurück! Wir haben dich so sehr vermisst!"

Die Nacktbilder waren bei einem Fototermin für die GQ entstanden, abgesprochen war mit dem Magazin aber nicht zu viel nackte Haut. Wer gegen die Absprache – und natürlich auch gegen Iggys Wunsch – die Pics trotzdem öffentlich gemacht hatte, ist immer noch nicht bekannt. Die 29-Jährige offenbarte aber bereits, dass sie rechtliche Schritte einleiten würde, um den Schuldigen zu finden.

Alberto E. Rodriguez Iggy Azalea auf einer Party in Los Angeles

Getty Images Iggy Azalea 2018 in Hollywood

Theo Wargo/Getty Images for TIDAL Iggy Azalea bei einem Konzert in New York

