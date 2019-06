Niedliches Baby-Update von Jessica Simpson (38)! Vor knapp drei Monaten ist die Sängerin zum dritten Mal Mama geworden. Der Neuzugang Birdie Mae ergänzt nun die Rasselbande bestehend aus Jessicas Tochter Maxwell Drew (7), Sohnemann Ace Knute (5) sowie ihrem Ehemann Ex-Footballstar Eric Johnson (39). Zunächst hielt die Mami sich noch mit Fotos ihres Neugeborenen zurück. Doch mittlerweile verzaubert sie ihre Fans regelmäßig mit putzigen Posts von Birdie. Auch der neueste Baby-Schnappschuss versetzt Jessicas Follower jetzt in Begeisterung!

Auf Instagram teilte die Blondine nun ein aktuelles Foto ihrer Kleinen. Auf dem Pic liegt Birdie in einer luxuriösen Wiege und blickt mit einem leicht verdutzten Blick in die Kamera. Unter dem Beitrag hagelte es etliche Bekundungen, wie süß Birdie sei. Vor allem aber ein Detail ließ die Follower staunen: Wie groß Birdie bereits geworden ist! "Ist sie nicht erst drei Monate alt? Sie ist riesig!", wundert sich beispielsweise eine Userin in den Kommentaren.

Natürlich gab es auch Komplimente für das stylische Outfit der Kleinen: Jessicas Mini-Me trägt einen zauberhaften sommerlichen Zweiteiler mit Blümchenmuster und dazu ein dazu passendes rosafarbenes Stirnband und Schühchen. Würdet ihr euch über noch mehr Birdie-Fotos freuen? Stimmt ab!

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpsons Tochter Birdie Mae Johnson, Juni 2019

Anzeige

Jason Merritt / Staff / Getty Images Jessica Simpson und Ehemann Eric Johnson

Anzeige

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpsons Kinder Ace Knut und Birdie Mae

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de