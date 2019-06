Wincent Weiss (26) spricht über schwere Zeiten! Erst im vergangenen Monat überraschte der Sänger seine Fans im TV mit offenen Worten: In der Musiksendung Sing meinen Song erzählte der 26-Jährige, wie schwierig seine Jugend für ihn gewesen sei, weil er ohne Vater aufwachsen musste. Das war aber nicht der einzige Stein, der ihm damals in den Weg gelegt wurde – Wincent wurde während seiner Schulzeit oft gemobbt!

Das berichtet er nun in einem Bravo-Interview. "Bei uns haben sich eine Zeit lang Grüppchen gebildet, die gegeneinander gewettert haben", erklärt der Teenie-Schwarm. Das sei damals nicht spurlos an dem Singer-Songwriter vorbeigegangen: "Natürlich ist das schwierig, wenn man jeden Tag negative Sachen über sich hört." In solchen Momenten trotzdem stark zu bleiben, habe Wincent viel Kraft gekostet.

"Da braucht man Freunde, mit denen man reden kann und die einem den Rücken stärken", meint er. Zum Schluss rät er anderen Betroffenen: "Es ist wichtig, nicht alles in sich reinzufressen." Was sagt ihr dazu, dass er so unverblümt über das Thema redet? Stimmt ab!

