Prinzessinnen-Moment für Herzogin Kate (37)! Die Ehefrau von Prinz William (36) ist nicht nur eine Adelige, sondern auch eine echte Fashionista. Ob mit neuen Looks oder recycelten Outfits – die brünette Schönheit ist für Mode-Fans eine echte Inspiration. Bei der Wahl ihrer Garderobe stehen Kate allerdings auch eine Handvoll Fashion-Expertinnen zur Seite. Ob sie der 37-Jährigen auch zu ihrem letzten Wow-Auftritt verholfen haben? Die dreifache Mama präsentierte sich nun strahlend wie eine Prinzessin!

Zum ersten Addiction Awareness Week Gala Dinner trug Kate die Eyecatcher an den Füßen: Mit ihren silbernen Glitzerpumps von Jimmy Choo hätte sie auch Cinderella Konkurrenz machen können – allerdings hat das pompöse Schuhwerk auch einen stolzen Wert von umgerechnet 642 Euro. Ihr weißes, schulterfreies Designer-Kleid von Barbara Casasola, das ihr bis zu den Knöcheln reichte, wirkte dagegen eher schlicht. Passend zu den auffälligen Schuhen kombinierte die Blaublüterin eine silberne Glitzer-Clutch, ihre Haare trug sie als voluminöse XXL-Wellen.

Angeblich haben die Outfits der Herzogin aber nicht nur einen dekorativen Nutzen. Immer wieder glauben Fans in Kates Looks auch versteckte Botschaften oder Nachrichten zu erkennen. Hinter dem Hut, den Kate bei dem diesjährigen Trooping the Colour-Event in London trug, vermuteten beispielsweise viele eine Hommage an die Hochzeit ihres Schwagers Prinz Harry (34) und eine süße Geste an seine Frau Herzogin Meghan (37).

