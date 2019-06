Großes Schaulaufen bei den britischen Royals. Anlässlich des Geburtstages von Queen Elizabeth II. (93) findet heute das jährliche Trooping the Colour-Event in London statt. Für diesen besonderen Anlass haben sich Prinz Harry (34), Herzogin Meghan (37), Prinz William (36) und Herzogin Kate (37) in Schale geworfen, um mit ihrem Familienoberhaupt der Queen zu feiern. Wenn man sich die Outfits der Adeligen genauer anschaut, fällt eines auf – versteckt Kate in ihrem Look etwa eine geheime Notiz an Meghan?

Zu ihrem hellgelben Kleid von Alexander McQueen (✝40) kombinierte die Mutter von Prinzessin Charlotte (4) nämlich einen farblich passenden Hut von Philip Treacy. Doch Moment mal, diese Kopfbedeckung kennen wir doch? Genau, Kate trug denselben Hut schon zur Hochzeit von ihrem Schwager Harry und seiner Meghan. Eine versteckte Hommage an die Ex-Schauspielerin?

Eigentlich heißt es laut verschiedenen Presseberichten des Öfteren, die beiden Herzoginnen würden nicht miteinander auskommen. Doch immer wieder signalisieren sie sich mit kleinen Gesten und versteckten Botschaften ihre Zuneigung.

Supplied by WENN Herzogin Kate bei der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Camilla und Herzogin Kate

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei Trooping the Colour

