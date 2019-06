Das Warten hat endlich ein Ende! Selena Gomez (26) hat derzeit richtig viel um die Ohren. Gerade erst stand sie für ihren neuen Film "The Dead Don't Die" vor der Kamera – zuvor war sie bereits im zweiten Teil von "Bad Neighbours" zu sehen. Neben ihrer Arbeit als Schauspielerin treibt Sel aber auch ihre Musikkarriere voran und arbeitete an einem neuen Album, das von den Fans sehnsüchtig erwartet wurde. Die gute Nachricht: Die Platte wird bald erscheinen.

"Ja! Es ist endlich fertig... Das war's", verkündete Selena gegenüber Entertainment Tonight. Nachdem die 26-Jährige ihre neuen Aufnahmen auf ihren Social-Media-Kanälen schon lange angeteasert hatte, dürfen sich ihre Fans jetzt freuen: Es ist geschafft! Wann genau das Musikalbum veröffentlicht wird, hat die Sängerin noch nicht bekannt gegeben – all zu lange dürfte es aber nicht mehr dauern.

Selena überraschte aber nicht nur mit der Nachricht, dass ihre Songs im Kasten sind, sondern kürzlich auch mit einem Mega-Dekolleté bei der Filmpremiere ihres neuen Streifens in New York. In einem schwarzen Kleid mit Federbüscheln setzte sie ihren Ausschnitt beachtlich in Szene und zog auf dem Red Carpet alle Blicke auf sich.

Cindy Ord / Getty Images Selena Gomez in den SiriusXM Studios

Anzeige

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

Anzeige

Getty Images Selena Gomez bei der Filmpremiere von "The Dead Don't Die" in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de