Will sie so ihren Liebeskummer vergessen? Die vergangenen Wochen waren voller Tiefen für Wendy Williams (54): Die US-Talkshowmasterin musste nicht nur gegen ihre Alkoholsucht ankämpfen, sondern auch die Trennung von ihrem untreuen Ehemann Kevin Hunter verkraften. Aber es scheint, als würde sich die Moderatorin jetzt auf einen anderen Herren in ihrem Leben konzentrieren: Wendy soll neu verliebt sein – und das in einen 27-jährigen Ex-Knasti!

Wendy selbst hatte die Gerüchteküche um einen Mann an ihrer Seite zum Brodeln gebracht. Auf ihrem Instagram-Account teilte sie einen Schnappschuss von sich, auf dem sich die Modedesignerin innig an das Bein eines Unbekannten kuschelt und dessen Hand hält. Dabei bezeichnet sie ihn selbst als eine “besondere Person”. Wie Just Jared berichtet, soll es sich bei ihrem Schmusepartner um Marc Tomblin handeln – und der saß bis 2014 für 15 Monate hinter Gittern. Der Grund: Er wurde wegen eines Überfalls mit einer gefährlichen Waffe verurteilt.

Das scheint Wendy allerdings nicht zu interessieren. Von TMZ auf ihre neue Liebschaft angesprochen, soll sie gesagt haben: “Ich bin eine 54-jährige erwachsene Frau. Ich weiß, was ich tue.” Ihr Mann habe ein Baby mit einer Frau, mit der er 15 Jahre zusammen gewesen sei, während Wendy “nur als Showpony eingepfercht” war. Die Mutter eines Sohnes wolle jetzt ihr Leben leben.

Instagram / wendyshow Wendy Williams kuschelt mit einem Unbekannten

Getty Images Wendy Williams

Splash News Wendy Williams und Kevin Hunter

