Am Freitagabend ist es endlich so weit! Dann steigt das große Finale von Let's Dance. In dem beliebten Tanzwettbewerb wollen sich die verbliebenen Promis, Ella Endlich (34), Pascal Hens (39) und Benjamin Piwko (39), Dancingstar 2019 werden – und Prognosen zufolge wird es bei der Entscheidung so knapp wie nie. Selten gab es so unklare Favoritenverhältnisse wie in diesem Jahr. Viele Fans fragen sich deshalb: Was passiert bei einem Gleichstand? Promiflash hat die Antwort.

Wie RTL gegenüber Promiflash bestätigte, sei man auf diesen Spezialfall bestens vorbereitet: "Das Votingprozedere ist seit Show eins, Staffel eins gleich und gilt ebenso für das Finale: Bei Punktegleichstand entscheidet das Zuschauervoting." Sollten zwei Kontrahenten also nach der Bewertung der Juroren und den Stimmen des Publikums genau gleichauf sein, gewinnt der Kandidat, der mehr Stimmen von den Fans des Formats erhalten hat.

Und das ist gar nicht so unwahrscheinlich, schließlich schrumpfen die Jury-Punkte nach den Tänzen auf die Punktzahlen 3 (für den Jury-Besten) 2 und 1 (für den Jury-Schwächsten) zusammen. Der Jury-Beste hat in diesem Modus also noch lange keinen Freifahrtschein. Erhält beispielsweise Ella wie in den vergangenen Wochen die meisten Jury-Punkte, gleichzeitig aber die wenigsten Zuschauerstimmen, sind Pascal und Benjamin im Vorteil.

Folgendes Szenario wäre denkbar:

Jurypunkte:

Ella 3

Pascal 2

Benjamin 1

Zuschauerpunkte:

Benjamin 3

Pascal 2

Ella 1

Alle drei Promi-Tänzer kämen folglich auf vier Punkte – knapper geht's nicht!

Für Ekaterina Leonova (32) könnte es übrigens der dritte "Let's Dance"-Titel in Folge werden. Nervös ist die Choreografin deswegen trotzdem nicht unbedingt.

Getty Images Die "Let's Dance"-Jury und Daniel Hartwich

Getty Images Die Halbfinalisten von "Let's Dance"

Getty Images Ekaterina Leonova und Pascal Hens im Juni 2019

