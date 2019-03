Courteney Cox (54) und ihr Ex-Mann David Arquette (47) sind nicht gerade für ihre Musikalität bekannt. Trotzdem sind beide talentiert: als Schauspieler in Hollywood. Dass ihre Tochter also mit guten Genen bestückt wurde, daran hegte niemand Zweifel. Doch die 14-jährige Coco (14) macht ihren Eltern sogar noch etwas vor: Sie versteht nämlich durchaus etwas von Musik. Sogar bühnenreif ist die Tochter von Courteney und David. Das wiederum bewies Coco auf einem Konzert von Snow Patrol.

Ganz ohne Vitamin B kam der Auftritt dann aber doch nicht zustande. Auch wenn Coco wirklich singen kann, half sicherlich der Fakt, dass Mama Courteney seit sechs Jahren mit dem Band-Mitglied Johnny McDaid (42) liiert ist. So konnte Coco neben Snow Patrol-Frontmann Gary Lightbody brillieren. Denn das Performen sei bereits jetzt eine Leidenschaft der Teenagerin. In einem Interview mit Entertainment Tonight erzählte Courteney, dass sie "an bestimmt schon 22 Aufführungen" teilgenommen hat.

Das Charity-Event, auf dem Snow Patrol auftrat, nutzte nicht nur Coco als Bühne. Auch ihre stolze Mutter hielt den Moment ihrer Kleinen fest und teilte den Clip bei Instagram – die so lässig in einem beigefarbenen Trägeroberteil zur Boyfriend-Jeans neben der Band aussieht, als würde sie gar nichts anderes machen.

Instagram / davidarquette Courteney Cox, Coco Arquette und David Arquette (v.l.)

Getty Images Johnny McDaid und Courteney Cox

Twitter / David Arquette Coco Arquette, Tochter von David Arquette und Courtney Cox

