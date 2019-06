Da ist dem amerikanischen Präsidenten aber ein ganz schönes Missgeschick passiert! Donald Trump (72) war erst kürzlich zu Gast bei den britischen Royals. Wie schon bei seiner ersten Visite im Sommer 2018 trat der US-Präsident auch dieses Jahr wieder in ein Fettnäpfchen – er tätschelte bei einem Staatsbankett im Buckingham Palace den Rücken der Queen (93). Ein absolutes No-Go! Jetzt betitelte der ehemalige Unternehmer auch noch Prinz Charles (70) als "Prinz der Wale" anstatt "Prinz von Wales"!

Was so ein kleiner Tippfehler auf Twitter alles anrichten kann! Der US-Präsident schilderte in einem Tweet, welche Personen er zuletzt gesprochen hatte. Mit auf der Liste stand auch Charles – der bekanntermaßen der Prince of Wales (zu Deutsch: Prinz von Wales) ist. Blöd nur, dass dem 72-Jährigen ein h zwischen das W und das a gerutscht ist und er den Royal damit als Prince of Whales (zu Deutsch: Prinz der Wale) bezeichnete. Zwar fiel Trump sein Fehlerchen schnell auf und er löschte den Beitrag wieder, aber natürlich hatten den Post schon zahlreiche User gesehen und das Staatsoberhaupt hatte damit mal wieder die Lacher auf seiner Seite.

Einige Nutzer posteten eine humorvolle Bildcollage mit einem Wal samt Schwert und Krone in einer royalen Kutsche. Ein anderes beliebtes Motiv auf Social Media zeigte, wie Trump in einer Taucherausrüstung unter Wasser einem Wal die Hand reicht – auch dieses Tier trägt natürlich eine Krone und einen königlichen Umhang. Eins steht fest: Mit diesem Post hat der Präsident zahlreichen Menschen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.

