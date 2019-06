Am 14. Juni geht es um alles oder nichts! Die Promis Pascal Hens (39), Benjamin Piwko (39) und Ella Endlich (34) ertanzten sich an der Seite ihres jeweiligen Tanz-Profis den Einzug ins Let's Dance-Finale. Sie alle hoffen, am Freitag den Titel "Dancing Star" inklusive der begehrten Trophäe mit nach Hause nehmen zu dürfen. Pünktlich zum anstehenden Showdown kommen hier die Highlights der drei Finalisten.

Pascal mauserte sich an der Seite seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (32) zum Star der Herzen. Obwohl ihm bei seinen Performances das eine oder andere Missgeschick unterlief, biss sich der ehemalige Handball-Profi stets durch und wurde mit seiner sympathischen Art zum Geheim-Favoriten. In der fünften Live-Show ergatterte der Sportler für seinen Quickstep die Höchstpunktzahl – spätestens in dem Moment war klar: Von Pommes ist noch viel zu erwarten.

Mit Benjamin stand in der Geschichte der Tanzshow zum ersten Mal ein gehörloser Promi-Tänzer auf dem Parkett – und mit seinen gefühlvollen Darbietungen ließ der Schauspieler die Zuschauer schnell vergessen, dass er die Musik nicht hören kann. In Augenblicken wie dem geräuschlosen "Hände-Applaus" sorgte er mit Isabel Edvardsson (36) regelmäßig für Gänsehaut und überzeugte am Ende sowohl die Jury als auch die Zuschauer von sich.

Ella lieferte stets eine tadellose Show ab und heimste mit ihrem Partner Valentin Lusin (32) ständig die Höchstpunktzahl der Jury ein – damit könnte sie alle Rekorde brechen. Bislang hat zwar noch keiner so häufig 30 Punkte gesehen wie 2017 die Finalistin Vanessa Mai (27), doch ihre Schlager-Kollegin ist ihr auf den Versen. Bisher belohnten Motsi Mabuse (38), Jorge Gonzalez (51) und Joachim Llambi (54) sieben Tänze der Blondine mit der Bestwertung – fehlen also nur noch zwei, um mit Vanessa gleichzuziehen.

Getty Images Ekaterina Leonova und Pascal Hens im Juni 2019

Getty Images Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko 2019 in Köln

Getty Images Ella Endlich und Valentin Lusin im Juni 2019 in Köln

Getty Images Vanessa Mai und Christian Polanc um Juni 2017



