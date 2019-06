Es sind nur noch wenige Minuten bis zum großen Let's Dance-Finale. Heute Abend wird entschieden, ob sich Ella Endlich (34), Benjamin Piwko (39) oder aber Pascal Hens (39) am Ende der Show "Dance Star 2019" nennen darf. Die drei Promis werden wieder alles geben, um die Jury und die Zuschauer von sich zu überzeugen. Doch für Finalistin Ella existiert noch eine weitere Person, für die sie sich besonders anstrengt: Sie tanzt für ihren Freund Marius.

Auf ihrem Instagram-Account postete die 34-Jährige ein Video ihres Trainings zum "Kill Bill"-Freestyle am heutigen Finalabend und richtete eine süße Liebeserklärung an ihren größten Unterstützer: "Kaum zu fassen, dass es heute zu Ende geht. Ich tanze meinen Freestyle, den letzten Tanz nur für dich. Danke, dass du mir auf dieser Reise immer beistandest. Ich liebe dich. Ich kämpf' für dich, Ma."

Der Medienmanager begleitete seine Freundin bislang bei jedem Auftritt und feuerte seine Liebste stets aus erster Reihe an. Dabei war er immer in netter Gesellschaft: Renata Lusin (31), die Frau von Profitänzer Valentin Lusin (32), der heute an der Seite von Ella noch einmal alles geben und im Showdown um den Sieg tanzen wird.

Instagram / ella.endlich.official Ella Endlich und ihr Freund im April 2019

Getty Images Ella Endlich und Valentin Lusin im Juni 2019

Getty Images Renata Lusin, Ella Endlich und Valentin Lusin

