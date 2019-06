So süß war die Let's Dance-Jury noch nie! Am heutigen Freitag werden Motsi Mabuse (38), Jorge Gonzalez (51) und Joachim Llambi (54) zum letzten Mal in der laufenden Staffel Punkte vergeben: Das Finale des Tanzwettbewerbs steht an. Neben den Finalisten Benjamin Piwko (39), Ella Endlich (34) und Pascal Hens (39) werden auch ihre ehemaligen Konkurrenten und alle Profis noch einmal auftreten. Gemeinsam stärkten sich die Tänzer und Promis zuvor noch mit einer kalorienreichen Überraschung: einer riesigen "Let's Dance"-Motivtorte!

Ein wahres Kunstwerk türmt sich in knalligem Rot in den Instagram-Storys aktueller und früherer Teilnehmer auf: Auf dem fünfstöckigen Backwerk sind alle Kandidaten und ihre Partner zu sehen, auch die Moderatoren Daniel Hartwich (40) und Victoria Swarovski (25) wurden aus Zucker modelliert. Das Highlight sitzt aber obenauf: Die Juroren thronen mit ihren berüchtigten Punkte-Kellen auf der Torte. Während Motsi und Jorge freudig den Highscore anzeigen, vergibt das strenge Showrichter-Urgestein Llambi nur mickrige zwei Pünktchen. "Alles essbar, auch die Figuren oben", erklärte Evelyn Burdecki (30), die das zuckrige Teil laut Sabrina Mockenhaupt (38) organisiert hat, ihren Kollegen vor Ort.

In den Storys der Promis ebenfalls dokumentiert: Alle "Let's Dance"-Stars genossen nach den Proben am Donnerstag ein letztes Team-Essen. Wie schon im Vorjahr sind die Teilnehmer über die Wochen eng zusammengewachsen – von verbissener Kampf-Stimmung keine Spur! "Ich möchte hier gar nicht von Konkurrenz sprechen, wir sind keine Konkurrenten. Wir können uns gar nicht aneinander messen, weil wir alle so verschieden sind. Wir sind eine kleine Familie geworden", hatte Iris Mareike Steen (27) im April 2018 gegenüber Promiflash ihr Verhältnis zum Rest der TV-Truppe beschrieben.

Getty Images Gruppenbild der "Let's Dance"-Stars, März 2019

Instagram / jorgechicaswalk "Let's Dance"-Jury 2019 auf einer Motivtorte

Getty Images Iris Mareike Steen und Christian Polanc bei "Let's Dance" 2018

