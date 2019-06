Benjamin Piwko (39) möchte genauso behandelt werden wie seine Konkurrenten! Seit Wochen begeistert der gehörlose Schauspieler das Let's Dance-Publikum. Obwohl er die Musik, zu der er tanzt, nicht hören kann, heimst er von der Jury regelmäßig die volle Punktzahl ein. So schaffte es Benjamin sogar bis ins große Finale. Dort tritt er am Freitag ein letztes Mal gegen Ella Endlich (34) und Pascal Hens (39) an – eine harte Konkurrenz. Trotzdem will Benjamin wegen seiner Gehörlosigkeit im Finale keine Sonderbehandlung bekommen!

Der 39-Jährige möchte von den Juroren genauso bewertet werden wie seine Mitstreiter. Ein Mitleidsbonus oder eine Bevorzugung sind für ihn ein absolutes No-Go. "Ich sage immer, ich habe kein Handicap, ich kann nur nicht hören. Dafür kann ich andere Sachen besser. Mitleid würde mich kleiner machen und das möchte ich nicht", erzählte er im RTL-Interview. Benjamin ist sich sicher: Dass er es überhaupt so weit geschafft hat, hat er vor allem seiner Tanzpartnerin Isabel Edvardsson (36) zu verdanken. "Mit viel Liebe und Geduld hat sie es geschafft, dass ich das Gefühl habe und nun weiß, was Musik bedeutet", machte er deutlich.

Für viele Zuschauer ist Benjamin in den vergangenen Wochen zu einem großen Vorbild geworden. Mittlerweile kann er sich vor Fan-Post kaum noch retten. "Mir schreiben so viele Leute, dass sie durch uns Mut gefasst haben, Sachen zu machen, die sie eigentlich für unmöglich gehalten hätten. Sie schreiben, wir haben sie inspiriert, es einfach zu versuchen. Dass wir über unser Tanzen das Leben von manchen Menschen verändert haben, macht mich sehr stolz", so Benjamin.

Getty Images Die "Let's Dance"-Finalisten 2019

Getty Images Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson bei "Let's Dance"

Getty Images Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko bei "Let's Dance" 2019

