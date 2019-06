Ella Endlich (34) gilt als DIE Let's Dance-Favoritin – doch wie macht sie das nur? In so gut wie jeder Show hat sie bisher starke und perfekte Performances abgeliefert. Sie angelte sich eine Menge Punkte und überzeugte sogar den strengen Juror Joachim Llambi (54) von sich. An der Seite des Choreografen Valentin Lusin (32) tanzte sich die Schlagersängerin sogar ins große Finale und verschaffte sich so eine realistische Chance auf den begehrten Titel "Dancing Star 2019". Aber was genau ist Ellas Erfolgsrezept?

Promiflash bat ihren Profi-Partner Valentin um eine Einschätzung: "Unser Vorteil und gleichzeitig unser Nachteil war, dass Ella von Anfang an sehr gut war", erklärt der 32-Jährige und führt weiter aus: "In der ersten Show hatten wir 25 Punkte oder so und vielleicht empfanden die Zuschauer, dass Ella keine Steigerung hingelegt hat, aber da kann ich als Profi widersprechen." Sein Schützling habe sich vor allem in Sachen Emotionen und Ausstrahlung mächtig gesteigert. "Ich bin sehr glücklich, dass wir es schaffen, immer eine konstante Leistung abzuliefern", freut sich Valentin.

Auch bei der Frage nach Ellas bestem Tanz kommt ihr Trainer gar nicht mehr aus den Schwärmen heraus: "Ich würde schon sagen, dass Ella zu Recht den Titel der Samba-Queen von Motsi Mabuse bekommen hat. Die Samba ist ein sehr schwieriger Tanz, hat viele schwierige Elemente, aber sie hat die Krönung bekommen."

Getty Images Ella Endlich bei "Let's Dance 2019"

Anzeige

Getty Images Ella Endlich und Valentin Lusin im Mai 2019 bei "Let’s Dance"

Anzeige

Getty Images Schlagersängerin Ella Endlich und Profi-Tänzer Valentin Lusin bei "Let's Dance" 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de