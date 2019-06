Was für ein Statement! Justin Bieber (25) liebt es, in bequemer Kleidung herumzulaufen: Meistens kombiniert er weite Shorts mit einem XXL-Shirt; an kalten Tagen wird ein ebenso großer Hoodie darüber gezogen. Für gewöhnlich verzichtet der "Sorry"-Interpret dabei jedoch auf auffällige Aufdrucke. Doch nun wurde Justin in einem Shirt gesichtet, mit dem er sehr deutlich zeigt, für wen sein Herz neben seiner Hailey (22) noch schlägt: Der Sänger steht offenbar total auf Drew Barrymore (44)!

Der 25-Jährige wurde am Mittwoch in einem weißen Shirt gesichtet, auf dem sich ein großes Bild der Schauspielerin befand. Der Print zeigt Drew in Kindertagen – offenbar zu der Zeit, als sie in dem Filmklassiker "E.T." mitgespielt hat. In der Hand hält sie ein Plüschtier ihres außerirdischen Freundes. Bereits wenige Tage zuvor war der Kanadier in einem Shirt, auf das ebenfalls das Gesicht des Hollywood-Stars gedruckt war, gesichtet worden.

Ob er einfach ein Fan der 44-Jährigen ist oder damit subtil auf seinen zweiten Vornamen Drew und seine eigene Modelinie Drew House anspielen möchte, ist nicht bekannt. Auf Instagram stellte Justin mithilfe eines Fotos, das Hailey in einem Hoodie seiner Fashionmarke zeigt, jedenfalls klar: "Meine Drew."

Splash News Justin Bieber in Los Angeles, Juni 2019

Anzeige

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / justinbieber Hailey Bieber im Juni 2019

Anzeige

Was haltet ihr von dem Shirt? Total geil! Etwas kitschig. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de