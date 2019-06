Kein Grund zum Trübsalblasen! Jede Woche lieferte Ella Endlich (34) richtig ab, knackte sogar Vanessa Mais (27) 30-Punkte-Rekord, indem sie die Höchstpunktzahl während der Staffel ganze neun Mal kassierte – den Siegertitel "Dancing Star 2019" musste sie dann aber dennoch jemand anderem überlassen. Ella konnte sich trotz drei brillanten Final-Tänzen mit Profi-Partner Valentin Lusin (32) nicht gegen Ex-Handballer Pascal Hens (39) und Ekaterina Leonova (32) durchsetzen. Von riesiger Enttäuschung ist bei der Zweitplatzierten aber dennoch keine Spur!

Promiflash traf die Sängerin nach dem Let's Dance-Finale – und ließ sich von ihr versichern, dass sie auf ihre Silbermedaille mächtig stolz ist: "Für mich, und das habe ich schon im Vorfeld gesagt, war es eine riesige Ehre, das Finale erreicht zu haben, dass unsere Tänze, unsere Leistung uns dahin gebracht hat und die Kreativität meines Tanzpartners einfach ausgereicht hat für ein so tolles Finale." Sie selbst wisse, dass sie sich nichts vorzuwerfen und das Beste aus sich rausgeholt habe: "Ich habe wirklich alles gegeben, ich habe bis zuletzt noch mal trainiert. Draußen vor den Toren habe ich mir die letzten Schritte noch mal gegeben."

Stolz, überhaupt das Finale erreicht zu haben, war auch die Siegerin Ekat! Selbst, wenn es nicht zum ersten Platz gereicht hätte, wäre da keinerlei Missgunst im Spiel gewesen, erklärte sie im Promiflash-Interview: "Wir waren offen und wir haben es jedem Finalisten gegönnt, weil jeder der im Finale stand, hat das wirklich verdient. Benjamin, es ist unglaublich, was er geleistet hat – Ella, einfach eine tolle Qualität vom Tanzen her." Hättet ihr die Sängerin gerne gewinnen sehen? Stimmt in unserer Umfrage ab.

