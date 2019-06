Was für eine Ehre für Dwayne "The Rock" Johnson (47)! Der frühere Wrestler machte sich Anfang der 2000er auch als Schauspieler einen Namen: In Filmen wie "Daddy ohne Plan", "Jumanji" und zuletzt auch den neuesten Streifen von Fast & Furious begeisterte der gebürtige Kalifornier ein Millionenpublikum in den Kinos. Für seine Leistungen auf der Leinwand wird der studierte Kriminologe nun belohnt: Er bekommt den Generation Award bei den MTV Movie Awards 2019!

Da ist die Freude sicherlich groß: Wie Daily Mail berichtet, wird der 47-Jährige schon kommende Woche bei der Preisverleihung mit der Auszeichnung geehrt. "Johnson ist eine Ikone, sowohl in Filmen als auch im Fernsehen und ist inzwischen einer der beliebtesten Schauspieler unserer Generation geworden!", wird Amy Doyle, Generaldirektorin von MTV, zitiert. Der Muskelprotz habe sich zudem in zahlreichen Rollen als ultimativer "Bad Ass" bewiesen – und die Zuschauer in seinen Bann gezogen: "Wir freuen uns, ihn mit dem Generation Award zu feiern!", erklärte Doyle. Mit dem Preis werden seit 2005 Künstler geehrt, die herausragende Leistungen in Filmen erbringen und Talent zeigen. Zuletzt waren Chris Pratt (39), Will Smith (50) und Robert Downey Junior (54) die glücklichen Sieger.

Dwayne selbst konnte die Ehre kaum fassen: "Das bedeutet mir so viel. Klar, es ist toll, wenn die Einnahmen an den Kinokassen stimmen, aber was wirklich zählt, ist Generationen auf dem Weg zu beeinflussen!", brachte der 1,96 Meter-Hüne seine Freude zum Ausdruck.

