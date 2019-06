Während bei uns schon Ende Mai Vatertag gefeiert wurde, fällt der Ehrentag für alle Papas in den USA dieses Jahr auf den 16. Juni. Auch Hollywood-Star Brad Pitt (55) hat als Vater von sechs Kindern Grund zu feiern. Doch was wünscht sich der Schauspieler eigentlich von Maddox (17), Pax (15), Zahara (14), Shiloh (13), Knox (10) und Vivienne (10)? Geschenke erwartet er von seiner Rasselbande jedenfalls nicht – er mag es am Vatertag ganz bescheiden.

"Brad wird einen ruhigen Vatertag haben. Er braucht keine Geschenke, sondern freut sich auf Nachrichten von seinen Kindern, die ihm einen schönen Tag wünschen – und das wars auch schon", lässt sich Hollywoodlife von einem Insider sagen. Wie genau die Familie den Tag verbringen wird, ist nicht bekannt. Aber es soll beispielsweise keine Pläne für ein großes Abendessen geben. Auf ein baldiges Wiedersehen und Gespräche mit den Kids soll Brad sich jedoch unglaublich freuen. "Es sind wirklich die kleinen Dinge, die Brad am Vatertag zu schätzen weiß."

Dass der Filmstar es in Sachen Familie ganz gemütlich mag, wurde schon öfter deutlich. Brad liebe es, Zeit mit seinen Kindern zu verbringen, einfach abzuhängen, mit ihnen zu kochen und zu quatschen. Der 55-Jährige genießt diese Vater-Kinder-Momente ganz bewusst, denn wenn die Promo-Tour seines neuen Films "Once Upon A Time In Hollywood" startet, wird er sicher viel um die Ohren haben.

Alberto E. Rodriguez / Staff Brad Pitt mit Pax Thien, Shiloh Nouvel, Maddox und seinen Eltern im Dezember 2014 in Los Angeles

Splash News Angelina Jolie und Brad Pitt mit ihren sechs Kindern Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne und Knox

ROBYN BECK/AFP/Getty Images Brad Pitt mit seinen Kindern Pax Jolie-Pitt, Shiloh Jolie-Pitt und Maddox Jolie-Pitt

