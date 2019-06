Wer hätte das denn gedacht? 2016 verkündete das einstige Hollywood-Traumpaar Brad Pitt (55) und Angelina Jolie (44) seine Trennung. Seitdem teilen sich die beiden das Sorgerecht für die sechs gemeinsamen Kinder Maddox (17), Pax (15), Zahara (14), Shiloh (13) und die 10-jährigen Zwillinge Vivienne und Knox. Brad genießt seine Papa-Zeit in vollen Zügen – und schwingt für seine Kids sogar höchstpersönlich den Kochlöffel!

"Sie machen ganz gewöhnliche Dinge, wie kochen und Filme schauen", berichtet ein UsWeekly-Insider über die gemeinsame Vater-Kinder-Zeit. "Sie lieben es, abzuhängen und zu quatschen. Brad redet mit ihnen über alles, was sie beschäftigt – er ist ein wirklich guter Zuhörer", ergänzt der Informant. Für den Schauspieler seien seine Kinder das Wichtigste: Zeit mit ihnen zu verbringen und sein Leben mit ihnen zu teilen, sei einfach aufregend.

Bei Ex-Frau Angelina bleibt das Familienleben hingegen momentan auf der Strecke. Gerade steht die 44-Jährige für ihren neuen Film "Those Who Whish Me Dead" vor der Kamera. Für die Kids heißt das: Pendeln zwischen Hollywood und New Mexico. Beide Elternteile versuchen aber, so oft es geht bei ihren Liebsten zu sein und so plane auch Brad, bald längere Zeit an Angelinas Drehort zu verbringen.

Getty Images Schauspieler Brad Pitt

StClair/Massie/Splash News Angelina Jolie und Brad Pitt mit den Kindern in Los Angeles

Getty Images Brad Pitt bei der "Allied"-Premiere in London

