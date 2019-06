Chrissy Teigen (33) hat ihre Leidenschaft weitergegeben. Was vermutlich nicht jeder über das US-amerikanische Model weiß: Die Beauty liebt gutes und außergewöhnliches Essen! Die Ehefrau von Musik-Legende John Legend (40) hat in ihrem Leben sogar schon mehrere Kochbücher verfasst und auch eine eigene Kollektion für Küchenutensilien herausgebracht. Doch Chrissy ist nicht der einzige Gourmet in ihrer Familie – auch Töchterchen Luna schätzt ausgefallene Mahlzeiten!

Das Video, das die 33-Jährige jetzt auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte, dürfte so manch andere Mutter in Erstaunen versetzen. Denn anders als die meisten Dreijährigen isst Luna offenbar nicht nur Kindergerichte, sondern auch kulinarische Köstlichkeiten für ganz Große! In dem Clip bekommt Chrissys Mini-Me einen großen Fisch vorgesetzt, der noch an einem Stück ist und mit Knoblauch und etlichen Kräutern gefüllt wurde – bei diesem Anblick breitet sich auf dem Gesicht des kleinen Lockenkopfs tatsächlich ein begeistertes Grinsen aus!

Für Mama und Hobby-Köchin Chrissy ist die Reaktion ihrer Tochter ein großer Erfolg: "Ich bin so stolz, dass Luna das so liebt!", freute sie sich unter ihrem Beitrag. Ihre Fans hingegen können kaum ihren Augen trauen: "Das ist wirklich erstaunlich, dass sie das isst", wundert sich beispielsweise eine Userin.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legends Tochter Luna

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend, Juni 2019

Instagram / johnlegend John Legend, Tochter Luna und Chrissy Teigen

