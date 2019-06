Sie haben alles gegeben und alles bekommen! Ekaterina Leonova (32) und Pascal Hens (39) konnten sich im gestrigen Let's Dance-Finale auf das Siegertreppchen tanzen. Triumphierend hielten sie den riesigen Pokal in die Höhe – eine Erfolgsgeschichte hinter der sich eine Menge harte Arbeit verbirgt. Und die hat sich ausgezahlt: Während der gesamten zwölf Live-Shows sorgten der ehemalige Profi-Handballer und die Tänzerin für reichlich tolle Momente. Von magisch bis feurig – das waren Ekats und Pascals schönste Augenblicke!

Direkt in der vierten Show zeigte Pommes, wie viel Gefühl in ihm steckt. Mit einer Contemporary-Performance zum Motto "Love-Songs", tanzte sich Pascal nicht nur in die Herzen der Zuschauer, sondern auch in die der Jury. Diese war sich sicher: Das war von Anfang an eine runde Sache und so zollten sie dem ausdrucksstarken Tanz die Höchstpunktzahl. Nur drei Sendungen später präsentierte sich der Sportler von einer ganz anderen Seite. Mit einer feurig-heißen Salsa zu "Valio La Pena" von Marc Anthony (50) zeigte er, wie viel Sex-Appeal in ihm steckt: Eine steife Hüfte suchte man hier vergeblich! Kein Wunder also, dass er und Ekat für diese Performance mit 29 Punkten mal wieder fast die Höchstpunktzahl absahnten.

Nackt, wie nie zuvor, präsentierte sich Pascal in der neunten Show – und das im übertragenen Sinn. Seinen Magic Moment widmete er seiner Familie und sprach erstmals intensiv über seine Liebsten. In einem RTL-Interview verriet sein Jüngster sogar, was die Rasselbande zusammenhält: "Wir sind alle sehr ehrgeizig im Handball." Im Finale ließ Pommes dann schließlich das wilde Tier in sich heraus – und riss wohl auch den letzten Zuschauer vom Stuhl. Mit einem unterhaltsamen "Madagascar"-Freestyle im Zebra- und Löwengewand konnten sich der Sportler und sein Coach den begehrten Titel sichern. Seinen Erfolg konnte Pascal selber kaum in Worte fassen – äußerte gegenüber Promiflash, dass er nun erst mal feiern wolle: "Ich will nach oben, ich will ein kaltes Bier."

Über diesen Sieg freute sich auch die Netzgemeinde mächtig: "Über zwölf Wochen die größte Steigerung von allen Kandidaten. Pommes ist für mich Gewinner", kommentierte ein User auf Twitter. Andere wiederum zollten auch der gebürtigen Russin ihren Respekt für diesen Erfolg. So twitterte eine Zuschauerin: "RTL so: 'Geben wir Leonova mal lieber den langen Lulatsch aus dem Handball, dann gewinnt die nicht nochmal.' Ekat so: 'Hold my Wodka.'" Gegenüber Promiflash konnte auch Ekat ihr Glück kaum fassen: "Das ist ehrlich gesagt ein unbeschreibliches Gefühl!"

Getty Images Ekaterina Leonova und Pascal Hens bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Ekaterina Leonova und Pascal Hens im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Ekaterina Leonova und Pascal Hens im "Let's Dance"-Finale 2019

Anzeige

Getty Images Pascal Hens und Ekaterina Leonova beim "Let's Dance"-Finale



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de