Taylor Swift (29) hat ein neues Album in der Pipeline! Zuletzt veröffentlichte die Sängerin Ende 2017 ihren Longplayer "Reputation". Diese Platte enthält vor allem Songs, die aus dem üblichen eher melancholischen Taylor-Style herausstechen und mit guter Laune und Pepp überzeugen. In den vergangenen Monaten wurde bereits wild spekuliert, wann sich die Blondine mit einer weiteren Platte zurückmelden würde. Jetzt ist es so weit – Taylor wird am 23. August sage und schreibe 18 Songs auf den Markt bringen.

"Lover" lautet der Titel ihres bisher längsten Studio-Albums und es soll dementsprechend romantisch werden. "Nicht nur thematisch, als wären es alles Liebeslieder oder so", offenbarte die 29-Jährige in einer Instagram-Story. "Es geht um Romantik als Idee... Es muss kein fröhlicher Song sein." Was Taylors Outfits betrifft, gebe es eine Zusammenarbeit mit der Designerin Stella McCartney (47). Was für Roben sie für die Songwriterin entwirft, hat Taylor noch nicht verraten.

Ihre Fans können also fleißig weiterrätseln: Die Beauty ist jetzt schon mächtig stolz auf ihre Community, die eifrig nach Infos zu ihren neuen Aufnahmen gesucht hat. "Ich habe mich wirklich geehrt gefühlt, mit welcher Leidenschaft ihr auf die Suche nach kleinen Hinweisen gegangen seid", lobte Taylor ihre treuen Follower via Social Media.

