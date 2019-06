Der ehemalige Temptation Island-Kandidat Dominik Bruntner (26) ist ein echter Herzensbrecher: Nach seiner On-Off-Beziehung mit Lena Bröder, der Miss Germany von 2016, werden dem beliebten TV-Junggesellen immer wieder heiße Techtelmechtel mit diversen Promi-Damen nachgesagt. Wie zuletzt mit Ex-Bachelor-Babe Carina Spack. Doch hat sich Dominik jetzt etwa auf eine Herzensdame festgelegt? Aktuell zeigt er sich in Begleitung eines Germany's next Topmodel-Stars.

Dabei handelt es sich um niemand Geringeres als Jolina Fust (22), ihres Zeichens Vize-GNTM-Siegerin hinter Stefanie Giesinger (22) im Jahr 2014. Die Blondine und das Männermodel haben jeweils einen gemeinsamen Schnappschuss auf ihren Instagram-Accounts veröffentlicht. Dominik schrieb dazu: "Danke für 3 unglaubliche Tage... Jolina Fust." Das Model kommentierte den Schnappschuss mit einem einfachen Herz-Emoji. Auch Dominik reagierte auf ihren Post mit dem amourösen Smiley. Es scheint die beiden also ganz viel Herz zu verbinden. Ob die beiden nun wirklich verliebt sind oder nicht, behalten sie wohl vorerst noch für sich.

Im Gegensatz zu Dominik hielt sich Jolina in der Vergangenheit immer sehr bedeckt, was mögliche Männergeschichten anging. In einem Promiflash-Interview verriet sie sogar einmal, ohne einen festen Freund wäre es für sie leichter. Ob der Ex-Mister Germany diese Einstellung wohl nun geändert hat?

Getty Images Dominik Bruntner, TV-Star

Getty Images Jolina Fust 2015 auf dem Laufsteg für Anja Gockel

Getty Images Dominik Bruntner mit "Temptation Island"-Kollege Richard Heinze beim Gloria Kosmetikpreis 2019

