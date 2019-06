Madonna (60) war schon als Teenager eine echte Rampensau! Seit ihrem Debütalbum vor rund 36 Jahren ist die heute 60-Jährige nicht mehr aus der Welt des Pop wegzudenken. Doch schon lange bevor die Musikerin die Bretter, die die Welt bedeuten, betrat, hatte sie gerne im Mittelpunkt gestanden. Das offenbarte sie nun in einem Interview zu ihrer neuen Platte: Während ihrer Tanzausbildung riss sich die damals 19-Jährige einmal einen Body untenrum komplett auf, um der Direktorin aufzufallen!

Madonna plauderte in einem Interview mit BBC Radio 2 über ihre Zeit an der Schule in New York, die sie kurz nach ihrem High School-Abschluss besucht hatte. Da es damals ziemlich schwer gewesen sei, unter den den anderen Tanzschülern aufzufallen, habe die Queen of Pop zu drastischeren Maßnahmen gegriffen: "Einmal habe ich meinen Gymnastikanzug im Schritt komplett aufgerissen und dann habe ich das Loch mit kleinen goldenen Sicherheitsnadeln von meiner Vagina bis zu meinem Po wieder zugepinnt", berichtete sie amüsiert. Auch Laufmaschen und Löcher habe sie absichtlich in ihre Strumpfhosen gerissen, um zur Schulleiterin Martha Graham zitiert zu werden.

Und tatsächlich ging der Plan auf: Madonna durfte die strenge Martha persönlich treffen – um sich von ihr die Leviten lesen zu lassen. Doch irgendwie war die damals 80-Jährige trotz Fehlverhaltens schwer von der Blondine begeistert: "Ich habe gemerkt, dass sie meine Unverfrorenheit und mein umtriebiges Verhalten bewundert hat", erklärte Madonna. Ihr aktuelles Album "Madame X" ist außerdem eine Hommage an ihre damalige Mentorin – die Direktorin hatte Madonna damals diesen Spitznamen gegeben.

United Archives GmbH / ActionPress Madonna im Musikvideo zu "Who's That Girl" 1987

Stephen Lovekin/Getty Images Madonna, Sängerin

Getty Images Madonna bei einem Auftritt in Las Vegas 2019

