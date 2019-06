Wird Das Sommerhaus der Stars zu viel für Michael Wendlers (46) Freundin Laura Müller? Die 18-Jährige wagt zum ersten Mal den Schritt in eine Reality-TV-Show: Zusammen mit ihrem Partner tritt sie im Sommer zum großen Kampf der Promipaare an – ein Format, das auch schon eingeschweißte Duos an ihre Grenzen brachte. Doch nicht nur wegen dieses Aspekts könnte es für die Schülerin zur Bewährungsprobe werden: Promiflash stellt euch drei Gründe vor, warum "Das Sommerhaus der Stars" für Laura zu hart sein könnte!

1. Das Alter

Laura ist mit Abstand die jüngste Kandidatin, die es im Sommerhaus je gab. Bisher hielt Love Island-Sternchen Stephanie Schmitz (24) diesen Rekord. 2018 nahm sie mit ihrem Verlobten Julian Evangelos (26) an der Sendung teil und war damals noch zuckersüße 23 Jahre alt. Wendlers Liebste ist dagegen aber noch ein waschechter Teenager. Ob ihr die geringere Lebenserfahrung während der Show Steine in den Weg legen wird? Auch mit dem Anschluss bei den Kontrahenten dürfte es deswegen schwierig werden: Die nächst ältere Kandidatin ist Yeliz Koc – und die ist mit ihren 25 schon knapp sieben Jahre älter als Laura. Ob sich da dennoch eine Freundschaft entwickeln kann?

2. Die Medienerfahrung

Laura ist nicht nur jung, sie hat auch im Gegensatz zu allen anderen Kandidaten am wenigsten Erfahrung mit Medienpräsenz. Zwar stand sie bereits mit Michael für zwei Folgen Goodbye Deutschland vor der Kamera, doch sie ist noch lange nicht so TV-routiniert wie ihre Mitstreiter. Ob sie sich deswegen den einen oder anderen Fauxpas leisten wird? Es ist aber davon auszugehen, dass der Wendler seine Herzdame bestens auf die Sendung vorbereitet hat – dank Dschungelcamp und Promi Big Brother dürfte sie sicher von seinem Erfahrungsschatz profitieren.

3. Die Beziehung

Erst im Januar gaben Laura und Michael bekannt, ein Paar zu sein – und sind somit das frischeste Zweiergespann in der Finca in Portugal! Aber kann eine so junge Liebe eine solche Zerreißprobe wirklich aushalten? Denn obwohl die beiden nun schon mehrere Monate liiert sind, haben Laura und Michael aufgrund der Entfernung zwischen Deutschland und den USA noch nicht sehr viel Zeit gemeinsam verbracht. Auch dieser Aspekt könnte für sie während des Kampfes der Promipaare zum Problem werden.

Instagram / laauramueller Laura M., Freundin von Michael Wendler

Instagram / Laura M. Laura M. bei den "Goodbye Deutschland"-Dreharbeiten in Miami

TV NOW / Seema Media Laura M. und Michael Wendler

TVNOW / Stefan Gregorowius Michael Wendler und Laura Müller



