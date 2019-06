Was für ein niedlicher Schnappschuss! Der kleine Prinz Nicolas von Schweden (4) ist heute schon ganze vier Jahre alt geworden. Dank der guten Gene scheint der Mini-Royal langsam zu einem echten Schönling heranzuwachsen – das präsentierte seine Mama Madeleine von Schweden (37) auch ganz stolz im Netz. Um ihrem einzigen Sohn zum Geburtstag zu gratulieren, teilte sie ein richtig süßes Pic.

Ganz schön verträumt blickt Prinz Nicolas in die Kamera und legt dabei seinen Kopf auf seine Hände. Zu dem Foto auf Instagram schrieb seine Mutter: "Herzlichen Glückwunsch, süßer Nicolas! Er wird heute vier Jahre alt." Die Fans der schwedischen Royals waren ganz verzückt von dem neuen Bild und gratulierten dem kleinen Mann fleißig. So schrieb ein User: "Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, du hast einen tollen Tag." Einem anderen wiederum viel ein Detail direkt ins Auge: "Er sieht aus, wie sein Großvater."

Madeleine selbst feierte erst am 10. Juni ihren 37. Geburtstag. Den musste die Wahlamerikanerin aber ohne ihren Sohn verbringen. Grund dafür: Der kleine Prinz und seine ältere Schwester Leonore (5) waren an einer fiesen Mittelohrentzündung erkrankt und durften somit nicht an Bord des Flugzeuges gen Heimat. Lediglich die Jüngste von drei Kindern reiste mit ihrer Mutter in das skandinavische Land. Ob der Rest der Rasselbande wohl mittlerweile nachgekommen ist, um Nicolas' besonderen Tag zu feiern?

Getty Images Prinzessin Madeleine von Schweden und ihr Sohn Prinz Nicolas, 2017

Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinzessin Leonore, Prinzessin Adrienne und Prinz Nicolas von Schweden

Michael Campanella/Getty Images Chris O'Neill und Prinz Nicolas von Schweden bei Adriennes Taufe im Juni 2018

