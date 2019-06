Bei Daniela Büchner (41) sitzt die Trauer noch immer tief. Erst im November vergangenen Jahres wurde die TV-Bekanntheit von einem schlimmen Schicksalsschlag getroffen: Ihre große Liebe Jens Büchner (✝49) verlor den Kampf gegen seinen Lungenkrebs und verstarb. Danni, die bis zuletzt an seinem Krankenbett gewacht hatte, beweist immer wieder aufs Neue Stärke – nicht zuletzt für ihre leiblichen Kids und ihre drei Stiefkinder. Und obwohl sie nach außen dann und wann wieder ein Lächeln auf den Lippen hat, sieht es im Inneren der Goodbye Deutschland-Protagonistin oftmals ganz anders aus.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 41-Jährige jetzt einen Schnappschuss, der sie in der Sonne liegend am Strand ihrer Wahlheimat Mallorca zeigt. Darauf lächelt sie leicht – immerhin ist dieses Foto in einer Situation entstanden, in der sie mit ihren Zwillingen Jenna Soraya und Diego Armani das warme Wetter am Meer genossen hatte. "Mein Lachen hat nichts mit meinem Seelenleben zu tun. Ich lache für meine Kinder", stellte die Kämpfernatur aber klar.

Bereits in der Vergangenheit teilte die Neu-Brünette mit ihrer Community immer wieder Pics, die sie nachdenklich zeigten – melancholische Zeilen dazu inklusive. Aber für ihre Familie kämpft sie weiter. "Wer fällt und wieder aufsteht, besitzt mehr Stärke als jemand, der noch nie am Boden gelegen hat", schrieb die Löwenmama einst auf der Foto- und Videoplattform.

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im Juni 2019

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Witwe von Jens Büchner

ActionPress / Friedrich,Jürgen Jens und Daniela Büchner im Mai 2018 in Spanien

