Es ist kaum zu glauben – 13 Jahre ist es jetzt schon her, dass die supererfolgreiche Kultserie Charmed abgedreht wurde! In dem beliebten Fantasy-Drama wurde über acht Staffeln die Geschichte der Schwestern Prue (Shannen Doherty, 48), Piper (Holly Marie Combs, 45) und Phoebe Halliwell (Alyssa Milano, 46) erzählt, die über magische Kräfte verfügen. Auch nach all der Zeit steht ein Teil des Casts offenbar noch in Kontakt: Jetzt feierte Piper-Darstellerin Holly eine kleine Reunion mit ihrer "Charmed"-Familie!

Via Instagram teilte die Schauspielerin nun einen Schnappschuss von ihrem damaligen Serien-Ehemann Brian Krause (50) sowie ihrem "gemeinsamen Sohn" Drew Fuller. Auf dem Pic, das offenbar bei einem gemeinsamen Café-Besuch mit Holly entstanden ist, lächeln die Männer entspannt in die Kamera. "Es ist schon wieder Vatertag", witzelte Holly unter dem Foto, das innerhalb weniger Stunden bereits über 80.000 Likes von begeisterten Followern erntete.

Die "Charmed"-Fans unter Hollys Abonnenten können kaum fassen, wie viel Zeit bereits vergangenen ist: "Jungs, ich liebe euch, aber ihr seid verdammt alt geworden!", kommentierte eine Userin die Aufnahme. Findet ihr auch, dass Brian und Drew sich seit dem Show-Ende verändert haben? Stimmt ab!

Instagram / thehmc "Charmed"-Stars Drew Fuller und Brian Krause, Juni 2019

Everett Collection, Inc. / ActionPress Holly Marie Combs, Alyssa Milano & Rose McGowan in "Charmed"

VISUAL / ActionPress Holly Marie Combs und Brian Krause in "Charmed"

Findet ihr auch, dass Brian und Drew sich seit dem Show-Ende verändert haben?



