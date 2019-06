Girl-Power 2.0! 1997 landeten die Spice Girls mit “Spiceworld – Der Film” einen Kinohit. Er war einer der Höhepunkte in der Karriere der fünf Mädels. An damalige Erfolge wollen sie nun anknüpfen – und die derzeitige “Spice World – 2019”-Tour ist dabei nicht der einzige Schritt in diese Richtung: Melanie Brown (44), Emma Bunton (43), Melanie Chisholm (45), Geri Halliwell (46) und Victoria Beckham (45) werden erneut die Kinoleinwand erobern.

Wie die Präsidentin von Paramount Animation, Mireille Soria, gegenüber The Hollywood Reporter bestätigt, arbeitet sie derzeit gemeinsam mit der Band an einem Animationsfilm: “Die Spice Girls hatten die Idee zum Film. Sie sind stark involviert.” Zwar sind noch keine weiteren Details zur Handlung des Streifens bekannt, im letzten Jahr sickerte jedoch durch, dass die Spice Girls einen Superheldinnen-Film planen würden. Diese Idee könnte nun also tatsächlich umgesetzt werden. Und noch eine gute Nachricht für alle Fans: Während Victoria alias Posh Spice bei der laufenden Reunion-Tour nicht mit von der Partie ist, soll sie beim neuen Filmprojekt laut der Filmzeitschrift jedoch definitiv dabei sein.

Ob die dargestellten Superheldinnen ihre Stimmen wohl von den erfolgreichen Mitgliedern der Band verliehen bekommen? Das wird sich frühestens in einem Jahr herausstellen, denn der neue Film wird erst 2020 in den Kinos anlaufen.

Collection Christophel / ActionPress Die Gruppe Spice Girls in "Spice World – Der Film"

Getty Images Melanie Brown, Geri Horner, Emma Bunton und Melanie C., 2012

SplashNews.com Die Spice Girls bei ihrem Konzert in Dublin

