Spice Girls werden kein Teil der Doku über Victoria Beckham

Fans von Victoria Beckham (50) werden in einer Dokumentation bald mehr über das Leben ihres Idols erfahren – auf den Anblick der restlichen Spice Girls werden sie aber wohl verzichten müssen. Wie ein Insider gegenüber Mirror verrät, soll die einstige Sängerin nämlich keine ihrer Girlband-Kolleginnen für die Netflix-Serie angefragt haben. Daher sei es nicht sicher, ob Mel B. (49), Geri Halliwell (52), Melanie C. (50) und Emma Bunton (48) einen Auftritt bekommen. "Bis jetzt hat noch keine der anderen Frauen für die Show unterschrieben. Sie freuen sich, dass Victoria den Deal bekommen hat, aber sie würden gerne dabei sein", heißt es.

Ihre eigene Show erlaube der 50-Jährigen als Einzige, über die Zeit in der britischen Band zu reden – jedoch glauben einige der Spice Girls, auch viel über diese Ära sagen zu können. "Die Spice Girls versuchen seit mehreren Jahren, einen Deal auf die Beine zu stellen, aber es konnte bisher nie über die Bühne gebracht werden. Und jetzt hat Victoria ihr eigenes Projekt", erklärt der Informant und fügt hinzu: "Natürlich wird das Gesamtbild [der Spice Girls] nicht präsentiert werden, da es sich um eine Show über Victoria handelt, aber sie überlegen alle, wie sie hineinpassen könnten – wenn überhaupt."

Ein wenig schwierig könnte es werden: Eigentlich soll sich die Doku-Reihe nämlich um die Modewelt der Frau von David Beckham (49) drehen, wie The Sun berichtete. Gleichzeitig handle sie aber auch von ihrem Alltag und ihrer Familie. "Das ist der aufschlussreichste Einblick, den Victoria jemals in ihr Mode-Imperium gegeben hat. Die Serie wird einen Einblick in Victorias Arbeitswelt geben und zeigen, wie sie diesen Teil ihres Lebens mit dem Leben als Mutter von vier Kindern vereinbaren kann", offenbarte eine Quelle.

Getty Images Victoria Beckham, Designerin

Getty Images Victoria Beckham bei ihrer Fashionshow in London, 2019

