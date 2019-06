Was für ein schönes Jubiläum! Seit mittlerweile einem Jahr gehen Bela Klentze (30) und seine Anne-Marie Kot (28) nun schon Seite an Seite durchs Leben. Im Frühjahr 2018 lernten sich der Alles was zählt-Darsteller und die blonde Beauty bei der Fernsehshow Team Ninja Warrior kennen – und lieben. Am heutigen Tag sind die beiden genau ein Jahr zusammen. In den sozialen Medien veröffentlichte der Schauspieler jetzt ein Hammer-Pic mit seiner Liebsten.

Auf dem geposteten Pärchen-Bild auf seinem Instagram-Kanal konnten Fans sofort sehen: Die Zwei vertrauen sich blind. Denn der 30-Jährige balanciert auf dem Schnappschuss die dreifache Pole-Dance-Weltmeisterin ganz lässig auf seinen beiden Händen – und liegt dabei auf dem Boden. Dazu schrieb Bela die Worte: "Ein Jahr ist schon vergangen und wir sind immer noch zusammen."

Belas Fans zeigten sich angesichts dieser akrobatischen Momentaufnahme ziemlich beeindruckt. Neben zahlreichen Glückwünschen zum Jahrestag kommentierte ein User sichtlich geplättet: "Meeega! Mehr fällt mir dazu nicht ein." Wusstet ihr, dass die beiden bereits seit einem Jahr zusammen sind? Stimmt in der Umfrage ab!

