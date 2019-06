Denise Kappès (28) und Henning Merten überraschten ihre Fans heute mit ihrem Liebes-Outing. Wo sie noch kurz zuvor erste Spekulationen über eine mögliche Beziehung dementierten, wollen die beiden frisch Verliebten ihre Gefühle zueinander nicht länger verstecken und teilten via Instagram ein süßes Paar-Pic. Die meisten freuten sich für die Turteltauben – doch eine schien ganz und gar nicht begeistert. Ex Bachelor-Girl Viola Kraus (28) erlaubte sich einen klitzekleinen Seitenhieb gegen das Couple.

Auf ihrem Instagram-Account bestätigte Denise am Sonntag, was bereits viele vermuteten: Sie und der Ex von Anne Wünsche (27) sind tatsächlich ein Paar. Aus ihrer Community bekamen der YouTuber und die brünette Beauty viel Zuspruch für ihre junge Liebe – nicht so von der ehemaligen Bachelor-Kandidatin Viola. Sie kommentierte das Pärchen-Foto mit einem kleinen Seitenhieb und schrieb: "Die einen sammeln Briefmarken..." Das Ende des Satzes ließ sie zwar offen, nette Glückwünsche hören sich aber irgendwie anders an.

Doch diese kleine Stichelei kann Denise und Henning wohl nichts anhaben. In ihrem Instagram-Statement verkündete die 28-Jährige, dass sie negative Worte nicht an sich heranlassen wird: "Wir müssen nichts erklären. Das ist der Lauf der Dinge. Man verliebt sich, man lebt zusammen, man streitet, man verträgt sich, man trennt sich oder alles ist perfekt."

Getty Images Viola Kraus 2019 in München

Instagram / denise_temlitz_official Henning Merten und Denise Kappès, TV-Bekanntheiten

ActionPress / Coldrey,James Viola Kraus 2017 in Berlin

