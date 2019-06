Insta-Fame bei Henning Merten! Erst heute ließen der YouTuber und die Ex-Der Bachelor-Teilnehmerin Denise Kappès (28) die Bombe platzen: Sie sind ein Paar. Schon seit Wochen spekulierten ihre Fans immer wieder auf eine heimliche Beziehung zwischen den beiden WG-Partnern – nun ist es amtlich. Ebenso offiziell ist, dass der Influencer heute die 200.000 Follower geknackt hat, ob das wohl ein Zufall ist?

Mit Adiletten und umgedrehter Kappe zeigt sich Henning sichtlich stolz über seinen neuen Fan-Rekord und schrieb zu seinem Instagram-Post: "Was für ein aufregendes Jahr liegt hinter mir... Ich möchte gar nicht viel sagen außer: Danke. Ein nächster Traum geht in Erfüllung, und ihr seid alle ein Teil davon." Nur komisch, dass dieser Traum von rund 15.000 Anhängern mehr genau an dem Tag in Erfüllung geht, an dem er und Denise ihre Beziehung bekannt machen. Diese Tatsache fiel auch einem User direkt ins Auge und kommentierte schlicht: "Warum wohl." Verwunderlich wäre es nicht, wenn die Follower seiner neuen Flamme nun auch ihm folgen, immerhin hat sie noch eine Spur mehr davon.

Die Ex von Pascal Kappés (28) scheint jedenfalls mächtig stolz auf den Erfolg ihres neuen Partners zu sein. Wie Hennings Instagram-Story nämlich zeigt, war sich die Beauty nicht zu schade, sich für die freudige Nachricht die Hände schmutzig zu machen. Um das grafische Kunstwerk "200K" auf die Terrasse zu kritzeln, scheinen die beiden mal eben schnell die Kreide der Kids zweckentfremdet zu haben.

Instagram / denise_temlitz_official Henning Merten und Denise Kappès, TV-Bekanntheiten

Anzeige

AEDT/WENN.com Denise Kappès und Henning Merten im April 2019

Anzeige

Instagram / henning.merten Henning Merten, Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de