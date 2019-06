Ingo (28) und Annika lassen sich von nichts aus der Ruhe bringen! Seit einem Jahr gehen der einstige Schwiegertochter gesucht-Kultkandidat und seine Liebste nun gemeinsam durchs Leben. Seitdem er sein lang gesuchtes Glück gefunden hat, macht der Fachlagerist seiner Angebeteten regelmäßig zuckersüße Liebesbekundungen im Netz. Doch unter seinen Postings muss das Paar auch immer wieder bösartige Kommentare lesen. Wie die beiden damit umgehen, haben sie Promiflash jetzt verraten.

Erst kürzlich kassierte Ingo wegen seiner Gewichtszunahme eine Flut von unschönen Bemerkungen im Web. Solche Fälle seien für ihn und seine Partnerin aber halb so wild. "Hate-Kommentare prallen mehr oder weniger an uns ab. Wird es viel oder zu hart, dann werden unter Umständen dann auch diejenigen blockiert", erklärten die beiden. Ob diese Person nun ein Fan sei oder nicht, ist ihnen dabei herzlich egal. Irgendwo sei für sie dann eine gewisse Grenze überschritten.

Zudem sorgen sich die zwei Brillenträger über das Verhalten vieler Internetnutzer. Diese wüssten oft nicht, welchen Schaden sie bei den Betroffenen anrichten können. "Wie sagt man so schön: Am Aussehen kann man etwas tun, aber an der Dummheit mancher Menschen nicht", fügten sie im Gespräch mit Promiflash vielsagend hinzu.

Facebook / Ingo, Lutz & Stups / Bekannt aus Schwiegertochter gesucht "Schwiegertochter gesucht"-Star Ingo und seine Freundin Annika

Facebook / Ingo, Lutz & Stups / Bekannt aus Schwiegertochter gesucht Annika und Ingo

Facebook / Ingo und Annika Fanpage Annika und "Schwiegertochter gesucht"-Star Ingo im April 2019

