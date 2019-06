Sie hat ihr Erfolgsrezept gefunden! Angelina Pivarnick (32) wurde mit ihrer Teilnahme an der Reality-Show Jersey Shore zum Star. Zu dem dort geführten Partyleben gehörten aber auch Schlemmereien um Mitternacht und Alkohol – Dinge, die sich mit einem gesunden Körpergefühl für sie auf Dauer offenbar nicht vereinbaren ließen. Nun hat die 32-Jährige ihr Leben umgekrempelt – und die Pfunde purzelten nur so vor sich hin!

Im Interview mit People gab Angelina nun preis, wie sie es geschafft hat – und plauderte dabei aus, dass Kollege Vinny Guadagnino (31) ihr eine gewisse Ernährungsform ans Herz gelegt habe. "Ich habe auf Vinny gehört, was so süß ist, und ich habe eine Form von Keto gemacht. Ich habe mich zwar halbwegs nach dem Keto-Prinzip ernährt, aber an Sonntagen habe ich mir einen Cheat-Day erlaubt" offenbarte die TV-Persönlichkeit. Immerhin habe ihr Diät-Vorbild Vinny das ganz genau so gemacht. Der 31-Jährige habe mithilfe der kohlenhydratarmen Ernährung 22 Kilogramm verloren.

Neben der Ernährung spielt aber auch Sport eine Rolle in ihrer körperlichen Veränderung: "Ich mache Cardio. Ich kann nicht wirklich Gewicht heben, weil mein Rücken von meiner Zeit als Rettungssanitäterin verletzt ist", erklärte Angelina. Dieses Konzept scheint jedenfalls Früchte zu tragen: DJ Pauly D (38) habe seine ehemalige Show-Mitbewohnerin kaum wiedererkannt und auch Angies Verlobter Chris sei hin und weg von ihrem neuen Body.

Getty Images Angelina Pivarnick 2011

Getty Images Vinny Guadagnino, TV-Star

Instagram / angelinamtv Angelina Pivarnick, TV-Star

