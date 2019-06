Oliver Pocher (41) ist der absolute Let's Dance-Abräumer – zumindest in Sachen Follower! In der Tanzshow machte der Komiker eine ziemlich gute Figur: Zusammen mit Tanzpartnerin Christina Luft (29) schmiss sich Oli Woche für Woche in neue skurrile Kostüme und legte einen coolen Auftritt nach dem anderen hin. So schaffte er es zwar nicht bis ins Finale, ergatterte aber einen anderen ersten Platz: Oliver hat durch "Let's Dance" unter allen Kandidaten die meisten Instagram-Follower hinzugewonnen!

Vor seinem Show-Start waren etwa 140.000 Menschen den Storys und Posts des Comedians gefolgt. Mittlerweile sind es über 250.000 – also etwa 110.000 Follower mehr. Damit liegt der 41-Jährige weit vor seinen Mitstreitern. Nazan Eckes (43) konnte sich zum Beispiel "nur" über 45.000 weitere Fans freuen und Sabrina Mockenhaupts (38) Kanal abonnierten in den vergangenen Wochen gerade einmal 16.000 Menschen. Evelyn Burdecki (30) liegt mit 60.000 neuen Followern zwar nicht an der Spitze, freut sich im RTL-Interview aber ganz besonders über ihre neuen Fans: "Natürlich ist auch das Alter hochgegangen. Es gucken jetzt nicht nur bis 40, 45, sondern bis 70 und das finde ich schön, weil jetzt sieht mich in Deutschland das ganze Publikum."

Vielleicht können Oli, Mocki und Co. ihre Followerzahlen bald noch mehr in die Höhe schnellen lassen: In einigen Wochen werden mehrere "Let's Dance"-Stars zu einer großen Tour aufbrechen und dem Publikum dann live zeigen, was sie auf der Tanzfläche so drauf haben.

Getty Images Oliver Pocher im Mai 2019

Getty Images Sabrina Mockenhaupt bei "Let's Dance" 2019

Getty Images Evelyn Burdecki nach dem "Let's Dance"-Viertelfinale in Köln

