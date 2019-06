Mats (30) und Cathy Hummels (31) zelebrieren ihre große Liebe! Am 15. Juni feierten der Nationalkicker und die Designerin ihren vierten Hochzeitstag: Im Sommer 2015 hatten sich die beiden das Jawort gegeben. Dabei ist das Paar, das inzwischen einen gemeinsamen Sohn hat, schon wesentlich länger zusammen – und auch nach zwölf gemeinsamen Jahren zeigen sich Mats und Cathy noch superverliebt wie am ersten Tag.

Aktuell verbringen der 30-Jährige und seine Liebste ein paar Tage in der US-Metropole Miami. Ihr viertes Ehejubiläum genossen sie aber nicht nur entspannt am Pool, wie ein Instagram-Beitrag bereits gezeigt hatte, sondern auch schick aufgestylt: "Hochzeitstag-Dinner und dementsprechend haben wir zwei Hummeln uns mal so richtig rausgeputzt", kommentierte Cathy ihr neues Posting, auf dem ihr Mann einen geblümten Anzug und sie selbst ein knallpinkes Kleid trägt. Ein Bild nach dem guten Essen im Restaurant hätten sie sich lieber gespart, bemerkte die Influencerin amüsiert.

Die Turteltauben hätten sich in München durch eine gemeinsame Freundin kennengelernt, hatte Cathy vor einiger Zeit in einer Fragerunde im Netz verraten. Ihr Geheimnis, um die Liebe lebendig zu halten? Date-Nights, für die sich die Fashion-Expertin gerne aufhübscht. "Es ist wichtig, dass man mit seinem Mann Zweisamkeit verbringt, weil sich sonst alles nur ums Kind dreht", meinte sie vor Kurzem in einem Interview.

Instagram / catherinyyy Mats und Cathy Hummels im Juni 2019

Getty Images Mats und Cathy Hummels im Juli 2016

Instagram / catherinyyy Mats und Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

