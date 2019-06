Diesen beiden Monarchen ist eine große Ehre zuteil geworden! Einmal im Jahr verleiht Queen (93) Elizabeth II. im Rahmen des "Garter Days" den sogenannten Hosenband-Orden – den höchsten Ritterorden des Vereinigten Königreiches. Bereits seit dem Mittelalter wird die Auszeichnung an hochrangige britische, aber auch ausländische Royals verliehen. So auch in diesem Jahr: Am Montag ließ die Queen sogar gleich zwei Könige in den exklusiven Kreis aufnehmen!

Bei den beiden ausgezeichneten Staatsoberhäuptern handelt es sich nach Angaben von Daily Mail um den niederländischen König Willem-Alexander (52) sowie den spanischen König Felipe (51). Beide nahmen die Ehrung am Montag persönlich in Windsor entgegen und wurden dabei von ihren Ehefrauen Máxima (48) und Letizia (46) begleitet. Wie exklusiv der "Klub" des Hosenband-Ordens tatsächlich ist, zeigt ein Blick auf die Mitgliederzahlen: Neben der Queen und dem Prinzen von Wales (70) gibt es stets maximal 24 weitere, lebende Mitglieder – zu diesen zählen nun auch die beiden ausländischen Regenten.

Doch auch Mitgliedern ihrer eigenen Familie wird die Queen in nächster Zeit wohl eine große Ehre zukommen lassen: So soll die Monarchin laut The Sun angeblich planen, Herzogin Meghan (37), Prinz Harry (34) und deren kleinen Sohn Archie auf ihren Feriensitz Balmoral Castle in Schottland einzuladen. Bei dem Anwesen handelt es sich offenbar um den Lieblings-Urlaubsort der 93-Jährigen. "Das ist der Grund, warum diese Einladung so besonders und herzlich ist", führte ein Insider aus.

Getty Images König Felipe von Spanien, die Queen und Königin Letizia während des "Garter Days"

Anzeige

Getty Images König Willem-Alexander der Niederlande, die Queen und Königin Máxima während des "Garter Days"

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan während der Trooping the Colour-Parade

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de