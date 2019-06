Na, wem steht es besser? Beim Commonwealth Day im März trug Herzogin Meghan (37) ein Dress von Designerin Victoria Beckham (45). Das cremefarbene Kleid mit Kettenmuster umschmeichelte die Rundung der damals noch schwangeren Royal perfekt und reihte sich damit ein in die Palette von Meghans schönen Schwangerschafts-Looks. Knapp drei Monate später zeigte sich nun Victoria in einem ganz ähnlichen Modell.

Dieses Kleid kommt einem bekannt vor! Zusammen mit ihrem Mann David Beckham (44) besuchte die Modeschöpferin am vergangenen Sonntag die Hochzeit von Profi-Kicker Sergio Ramos (33) – in einem Dress, das dem von Prinz Harrys (34) Frau mächtig ähnlich sah! Lediglich der Schnitt unterschied die beiden Outfits voneinander. Während Meghan sich für eine weich fließende Variante entschieden hatte, wählte das einstige Spice Girls-Mitglied ein Design, das ihre schmale Taille betonte. Außerdem komplettierte sie ihren Style mit einer coolen Sonnenbrille und pinkfarbenen Pumps. Ihr Fashion-Twin hingegen hatte mit schwarzen Schuhen, einem Hut und cremefarbenem Mantel eher auf einen klassischen, schlichten Look gesetzt.

Da beide Kreationen aus Victorias Kollektion stammen, steht eines fest: Vic hat sich Meghan nicht als modisches Vorbild genommen – im Gegenteil: Vielmehr ist es so, dass die einstige Suits-Darstellerin offenbar ein echter Fan der Beckham-Fashion ist. Denn nicht zum ersten Mal zeigte sie sich in einem Outfit der Beauty. Beim Weihnachtsgottesdienst in Sandringham trug die 37-Jährige beispielsweise einen All-Over-Victoria-Beckham-Style.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im März 2019 in London

Getty Images Victoria und David Beckham bei der Hochzeit von Sergio Ramos

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Sandringham im Dezember 2018

