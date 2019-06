Pietro Lombardi (27) beweist immer wieder, wie sehr er seine Fans liebt! Nach seinem Sieg in der beliebten Castingshow DSDS im Jahr 2011 startete der Musiker eine Mega-Karriere. In der Zwischenzeit wurden viele seiner mitreißenden Songs zu Chartstürmern und füllten Konzerthallen in ganz Deutschland. Auch aktuell ist der Vater des kleinen Alessio (3) auf Tour – und während seines Cuxhafen-Gigs am vergangenen Wochenende kam es zu einem besonders rührenden Moment mit zwei seiner Fans!

Via Instagram veröffentlichte der 27-Jährige jetzt eine Videoaufnahme von der niedlichen Aktion. In dem Clip ist Pietro zu sehen, nachdem er während eines Konzerts offenbar die Bühne verlassen hat und inmitten seines Publikums singt. Dabei performt Pietro für zwei Mädchen im Teenager-Alter, von denen eines im Rollstuhl sitzt, ein langes Ständchen seines Mega-Hits "Phänomenal". Daraufhin brechen die beiden vor lauter Rührung in Tränen aus!

In dem Clip ist auch Pietros Stützschiene deutlich zu erkennen, die sich von seiner Hand über den gesamten Unterarm zieht. Kürzlich hatte sich der Sänger einen sogenannten Dreiecksbruch im Daumen zugezogen – eine Verletzung, die für den "Señorita"-Interpreten gerade sehr ungelegen kommt. "Dabei hab ich mir so fest vorgenommen, meinen Körper auf Vordermann zu bringen für den Sommer. Jetzt ist meine Hand kaputt, ich kann keine Gewichte stemmen", ärgerte er sich in seiner Instagram-Story.

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Sänger

ActionPress Pietro Lombardi bei einem Auftritt in einem Einkaufszentrum

ActionPress/Public Address Pietro Lombardi beim ZDF Fernsehgarten im Juni 2018

