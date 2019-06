Süßer geht es kaum noch – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes! Am 15. Juni feierte Kim Kardashians (38) und Kanye Wests (42) Tochter North West ihren sechsten Geburtstag. An ihrem großen Tag wurden sie und ihre Cousine Penelope Disick, die am 8. Juli sieben Jahre alt wird, mit einer gemeinsamen B-Day-Party überrascht. Die kunterbunte Fete hatte so einiges zu bieten!

Wie Penelopes (6) Mama Kourtney Kardashian (40) in ihrer Instagram-Story zeigte, wurde die Sause nach einem ganz schön appetitlichen Motto gestaltet: Süßigkeiten! So war nicht nur das Grundstück mit Ballons und Dekoration in den Farben von knallbunt überzogenen Schokolinsen geschmückt – auch die Kleidung der Mädels war zum Anknabbern süß! Während North (6) Zöpfe in Neonfarben und tatsächlich auch ein Smarties-Outfit trug, war Penelope in einen Look à la Lolli geschlüpft!

Kims Posting nach zu urteilen, behielt das Duo seine Klamotten allerdings nicht lange an, denn: Die Party war sogar inklusive Wasserrutsche! Falls North und Penelope von diesem Zeitvertreib irgendwann genug gehabt haben sollten, gab es immerhin noch Zucker in seiner reinsten Form: einem Buffet mit lauter Cupcakes und anderen Köstlichkeiten. Was für ein Schlaraffenland!

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West

Instagram / krisjenner Penelope Disick und North West

Instagram / kimkardashian Penelope Disick und North West mit ihrer Freundin

