Dieter Bohlen (65) hat momentan alle Hände voll zu tun! Der Grund ist nicht etwa sein stressiger DSDS-Jury-Job, sondern sein neuer Mitbewohner. Der Pop-Titan ist seit Kurzem Hundehalter – Rocky heißt der Vierbeiner, der das Leben des Musikproduzenten mächtig auf den Kopf stellt. Mit dem pelzigen Familienmitglied geht für Dieter und seine Freundin Carina ein großer Traum in Erfüllung – jetzt gibt das Paar ein erstes Hunde-Update!

In seiner Tagesschau auf Instagram gewährt der 65-Jährige nun Einblicke in seinen turbulenten Alltag als frischgebackener Hundebesitzer. In dem Clip wird deutlich, dass der Welpe abgeht wie ein Zäpfchen. "Er macht den ganzen Tag nur Quatsch", hält Dieter fest, während die Fellnase wild mit Frauchens Schnürsenkel spielt. Obwohl Rocky momentan nur Flausen im Kopf hat, ist die Liebe groß. "Es ist klasse, wir lieben ihn alle. Wir haben total viel Spaß, also, ich glaube, es war die richtige Entscheidung", plaudert Herrchen weiter aus.

Die richtige Entscheidung war wohl auch die Namenswahl – denn zunächst hatte die Familie überlegt, den kleinen Malteser Kollegah (34) zu nennen! Das kam vor allem bei den Promiflash-Lesern nicht gut an – sie waren von Anfang an für Rocky.

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen und Hund Rocky

Anzeige

Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen

Anzeige

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlens Hund Rocky

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de